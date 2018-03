Ongezien: ploegmaats van Franse tweedeklasser gaan met elkaar op de vuist tijdens de wedstrijd

Het gaat Auxerre niet voor de wind. De voormalige eersteklasser en ex-ploeg van Luigi Pieroni is tegenwoordig een grijze middenmotor in de Franse Ligue 2. Vrijdagavond ging Auxerre op bezoek bij de voorlaatste in de stand, Quevilly Rouen. De bezoekers kenden een offday en zouden verliezen met 4-1. Maar dat was nog lang niet het ergste.

Tien minuten voor tijd liep het helemaal mis bij Auxerre, dat toen al tegen een 3-1 achterstand aankeek. Linksachter Pierre-Yves Polomat is de opmerkingen van middenvelder Mickael Barreto duidelijk beu en terwijl de tegenstander aan het aanvallen is, gaat hij verhaal halen. De woordenwisseling escaleert bijna meteen in een vechtpartij. Opmerkelijk is de bijna apathische reactie van sommige ploegmaats. In eerste instantie zijn het tegenstanders die de twee kemphanen proberen uit elkaar te halen.

Auxerre beëindigt de match door de vechtpartij met negen man, want beide spelers kregen een rode kaart onder de neus geschoven. Hoe het er in de kleedkamer aan toe ging, is niet geweten. Maar we hebben zo’n vermoeden dat het daar niet al te gezellig was…

