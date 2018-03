Zoveel verdient een profvoetballer in België

Spelers bij Anderlecht verdienen gemiddeld het best: bijna 700.000 euro per jaar, bij Antwerp is dat fors minder. Foto: Photo News

De fiscale voordelen voor sportbeoefenaars hebben hun effect niet gemist. Voetballers in de Belgische eerste klasse zagen hun loon de afgelopen tien jaar stijgen van 158.000 euro naar 337.000 euro.

Opvallend is vooral dat de lonen zelfs tijdens de zware financiële crisis constant gestegen zijn. Na een stagnatie kwam er de afgelopen twee seizoenen opnieuw een forse explosie. Om alles in de juiste context te plaatsen leek het ons interessant om ook eens te bekijken hoe de situatie was voor de gemiddelde werknemer in België. Welnu, die moest de afgelopen tien jaar tevreden zijn met een stijging van 25 procent, één vijfde van die van de gemiddelde voetballer in eerste klasse.

Absolute topverdieners blijven de spelers van Anderlecht met bijna 700.000 euro per jaar. Wel een kanttekening: het gemiddelde wordt natuurlijk ook sterk beïnvloed door het aantal profspelers dat de clubs in dienst hebben. Daarom vinden we Zulte Waregem, met vorig seizoen amper 22 spelers onder contract, ook terug op een verrassende tweede plaats. De meeste topclubs tellen meer dan vijftig profspelers. Hier horen anderen ook de beloftespelers bij, die een eerste overeenkomst ondertekend hebben. Zij moeten het vaak doen met een jaarloon van minder dan 30.000 euro en trekken het gemiddelde dan ook wat omlaag.

En in Nederland

Ook pijnlijk is de vergelijking met de Nederlandse eerste klasse. Daar zien we dat de lonen nog steeds op hetzelfde niveau liggen als tien jaar geleden: rond de 270.000 euro. Niet verwonderlijk. In de naweeën van de financiële crisis in 2013 en 2014 moesten zij zelfs een crisisbijdrage betalen op de toplonen van zestien procent.

Tot slot nog dit: de lonen in de Belgische competitie verbleken wel bij die in de Premier League, waar het gemiddeld jaarloon intussen is gestegen tot drie miljoen euro. Er is dan ook geen enkele competitie in de wereld waar je meer kan verdienen.

