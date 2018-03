Na dagen kamperen aan schoolpoort: tientallen kinderen eindelijk ingeschreven in middelbare school

Beveren-Waas / Kontich - Het zijn taferelen die je normaal bij de uittocht van een festival ziet, maar zaterdagochtend werd in de sporthal van de Sint-Maarten Middenschool gezeuld met kampeerstoeltjes, tenten en zakken proviand. Ouders kampeerden er sinds woensdag voor de schoolpoort en konden vandaag eindelijk hun kinderen inschrijven.

Om alles in goede banen te leiden, stelden ze zelf een wachtlijst op onder het goedkeurend oog van een deurwaarder. Om de vier uur werden de namen op de lijst afgeroepen, en wie niet aanwezig was werd onherroepelijk geschrapt. ‘s Nachts mochten de ouders overnachten in de turnzaal.

Reünie

“Eigenlijk hebben we ons nog wel goed geamuseerd”, lachen Stefan Verbraeken en Joris Seyen. Zij kampeerden sinds woensdag 11 uur aan de schoolpoort. “Mijn oudste zoon is nu ingeschreven, dus ik zit safe voor mijn volgende twee kinderen. Broertjes en zusjes krijgen namelijk voorrang”, aldus Stefan. “Er heerste een gemoedelijke sfeer. Zaterdagavond houden we al een reünie met enkele bevriende ouders.”

Overroepen

Nancy Verbeeck sloot zich pas zaterdagochtend aan bij de rij om haar dochter in te schrijven en kreeg nummertje 212. “Heel het kampeergedoe vind ik zwaar overroepen. Ik ga geen vakantie nemen om hier aan te schuiven, dat spaar ik liever op voor wanneer mijn dochter ook vakantie heeft. We hebben deze ochtend de eerste bus naar Beveren genomen en waren er zeker van dat we nog een plaatsje zouden hebben.”

De moeite waard

De moeder met nummertje 1 vond het de moeite waard. “Mijn dochter wil de PLUS-richting volgen, die nergens anders in de streek wordt aangeboden. Zij zal er nu het beste van moeten maken. Ik hoop dat ook alle andere ouders hun kinderen kunnen inschrijven.”

Niet meer kamperen dankzij Whatsapp

Ook in het Sint-Ritacollege in de Pierstraat in Kontich was het zaterdag inschrijfdag. Kamperen voor de schoolpoort was er al enkele jaren ingeburgerd. Maar dit jaar was dat niét het geval. De voorbije week hebben ouders dat omzeild door een Whatsapp-systeem en een permanentie van twee ouders in de nabij gelegen parochiezaal: sinds afgelopen woensdag konden ouders zich aanmelden aan de schoolpoorten voor een soort van voorinschrijving. Daarvoor moesten ze zich twee keer per dag melden aan de school, een keer tussen zes uur en negen uur ’s morgens en eens tussen 18 uur en 21 uur ’s avonds. Dat aanmelden gebeurde dan bij twee ouders die voor de permanentie zorgden. Ouders kregen dan volgnummer dat later tijdens de eigenlijke inschrijving op school gevolgd zou worden.