De dokter Frankenstein van de dieren: hoe deze wetenschapper honden met twee hoofden creëerde

Hij wordt beschouwd als een van de wereldwijde pioniers van transplantaties. Maar zijn creaties werden vorige eeuw vooral ook als ‘monsters’ beschouwd: Vladimir Demikhov creëerde honden met twee hoofden.

Demikhov wordt beschouwd als een pionier als het op transplantaties aankomt. Met zijn creaties bewees hij namelijk dat transplantaties wel degelijk mogelijk waren. Die creaties zagen er vaak griezelig uit. Demikhov werd dan ook soms de Frankenstein voor dieren genoemd.

In de jaren ‘50 en ‘60 was de man, een Russische wetenschapper, aan het werk in Oost-Duitsland. Daar maakte hij in minstens 20 honden met twee hoofden. De honden lééfden ook echt. Ze konden wandelen, water drinken en blaffen. Maar lang leven deden ze niet. De meeste honden leefden slechts enkele dagen. Eén exemplaar hield het langer vol en bleef maar liefst 29 dagen in leven.

De creaties van de Rus haalden destijds wereldwijd de krantenkoppen. Er werd vooral met horror gekeken naar de experimenten. Maar met zijn proeven, legde de wetenschapper mee de basis voor latere, cruciale geneeskunde. “Ik vermoed dat mensen hem een gek vonden, die vreselijke dingen deed met dieren. Maar eigenlijk was hij technisch perfect”, zegt John Conte, een van de belangrijkste chirurgen voor harttransplantaties wereldwijd, aan de Britse krant The Sun. “Het is verbazingwekkend hoe hij dat telkens voor elkaar kreeg, terwijl hij eigenlijk nauwelijks wist hoe hij bloedvaten aan elkaar moest naaien. Zijn werk was geniaal. Hij heeft bewezen dat het mogelijk was om een hart en longen te transplanteren.

Maar hoe ging Demikhov dan eigenlijk te werk? Hij amputeerde het onderlichaam van een puppy, waarbij die zijn longen en hart behield, en naaide het bovenlichaam van die twee maanden oude puppy op de rug van een Duitse herdershond. De cruciale bloedvaten en zenuwbanen bracht hij in verbinding met elkaar. De ruggenwervels van de dieren werden samengevoegd met behulp van plastic snoeren.

Beide honden konden bijvoorbeeld water drinken, maar de slokdarm van de puppy was niet verbonden met de maag van de herdershond. Het water dat de puppy dronk, viel via een tube gewoon op de grond.

Samen met een team van andere Sovjet-wetenschappers voerde Demikhov dergelijke operaties tientallen keren uit. Daarbij experimenteerden ze ook met het transplanteren van longen.

Alle proefdieren stierven uiteindelijk. De twee dieren stootten elkaar telkens af.