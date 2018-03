Pro League kiest maandag interim-voorzitter op eerste vergadering zonder Vanden Stock

Brussel - De raad van bestuur van de Pro League vergadert maandag (11u00) voor de derde keer in 2018, enkele uren later komt de algemene vergadering (13u30) voor de eerste keer deze jaargang samen in het bondsgebouw. Beide bestuursvergaderingen zullen na drie jaar niet langer gebeuren onder het voorzitterschap van Roger Vanden Stock.

Vanden Stock werd eind april 2015 aangeduid als voorzitter van de Pro League, maar legde vorige maand zijn mandaat neer. Zonder de afscheidnemende voorzitter van RSC Anderlecht - die op vakantie is - moet de Raad van Bestuur volgens de statuten van de Pro League eerst een voorzitter aanduiden voor de bestuursvergaderingen. In principe wordt er nog niet gesproken over zijn definitieve opvolger. Die wordt op de algemene vergadering van 5 juni verkozen, een tweederdemeerderheid is nodig.

Behalve de positie van Vanden Stock moeten ook twee nieuwe bestuurspostjes ingevuld worden. Patrick Janssens, ontslagen bij KRC Genk, en Luc Devroe, die Oostende verliet, mogen niet langer zetelen in de raad van bestuur. Hun vervangers worden conform de statuten van de Pro League maandag, op de eerstvolgende algemene vergadering, aangeduid. Een eenvoudige meerderheid volstaat om verkozen te worden.

Mehdi Bayat (Charleroi), Joseph Allijns (Kortrijk), Michel Louwagie (Gent), Vincent Mannaert (Club Brugge), Johan Timmermans (KV Mechelen), Paul Van der Schueren (OHL) en Herman Van Holsbeeck (Anderlecht) zijn de andere leden van de raad van bestuur. De vervanger van Devroe moet een vertegenwoordiger van de tien kleinere clubs zijn, die van Janssens komt uit de zogeheten G6 (Anderlecht, Club Brugge, Standard, Genk, Gent en Zulte Waregem).