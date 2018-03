Pech voor Vermaelen: enkelblessure gooit roet in het eten

Thomas Vermaelen zit niet in de kern van FC Barcelona voor de competitiewedstrijd van zondag tegen Athletic Bilbao. Hij liep een (lichte) enkelblessure op.

Op de clubwebsite laat de competitieleider in de Primera Division zaterdag weten dat de Rode Duivel sukkelt met een enkelblessure. Het is voorlopig onduidelijk hoe ernstig de kwetsuur is, al liet coach Valverde al verstaan dat de schade meevalt. We schrokken even, want het was een stevige botsing met Cuenca van Barcelona B. Hij had pijn, maar het is niet ernstig. Hij zal snel terug zijn.” De Rode Duivels lijken dus niet meteen in gevaar te komen, de komende dagen zal er meer duidelijkheid komen.

Valverde, sobre els lesionats: "L'altre dia ens vam endur un bon ensurt amb Vermaelen perquè va ser un bon xoc amb Cuenca, del B. Tenia dolor, però aviat estarà bé. Denis i Semedo podrien estar amb nosaltres després de l'aturada. ELs necessitem a tots" — LaTdP (@LaTdP) 17 maart 2018

Vermaelen stond een tijdlang in de basis dit seizoen, maar sinds een eerdere blessure en de terugkeer van concurrent Samuel Umtiti is hij opnieuw bankzitter bij Barça.