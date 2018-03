Atlético-verdediger Filipe Luis mag ondanks kuitbeenbreuk nog hopen op WK

Filipe Luis is met succes geopereerd aan zijn kuitbeenbreuk. De linksachter van Atletico Madrid kreeg een plaatje in het been geplaatst en mocht zaterdag het ziekenhuis verlaten. De club verwacht dat hij er over acht weken opnieuw zal staan.

De 32-jarige Luis brak donderdagavond zijn linkerkuitbeen in de Europa Leaguewedstrijd tegen Lokomotiv Moskou. Hij moest toen na een duel in de tweede helft van het veld worden gedragen.

De Braziliaan telt 31 caps achter zijn naam. In principe moet hij fit raken voor het WK in Rusland. Brazilië speelt zijn eerste groepsmatch over precies drie maanden, op 17 juni, tegen Zwitserland.