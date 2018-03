De nieuwe Bale? 17-jarige linksachter is dé revelatie in Engelse tweede klasse met veertien doelpunten

De Engelse tweedeklasser Fulham doet volop mee voor promotie naar de Premier League. Dat dankt het onder meer aan de doelpunten van Aleksander Mitrovic. Die werd in de ultieme slotfase van de wintermercato binnengehaald nadat zijn transfer naar Anderlecht afsprong ens scoorde zeven keer in acht matchen. Maar dé man van het seizoen is de amper 17-jarige Ryan Sessegnon.

Hij is een jeugdproduct pur sang, de Engelse jeugdinternational. Sessegnon doorliep alle reeksen bij de Londense traditieclub, waar hij ploegmaat is van Denis Odoi. Al in juli 2016 werd de toen net 16-jarige linksachter overgeheveld naar de A-kern. Met succes, want Sessegnon speelde 30 officiële duels. Dit seizoen zette het toptalent nog enkele grote stappen vooruit, want de linkspoot is niet meer weg te denken uit de basisploeg en speelde tot dusver al 41 officiële duels.

Foto: Photo News

Sessegnon is van opleiding een linksachter, maar zijn aanvallende kwaliteiten sprongen meteen in het oog en hij wordt daarom ook vaak een rij opgeschoven. Dit seizoen verdeelde hij zijn matchen netjes over de linksachter (20x) en de linksbuiten (21x). Het leverde Fulham geen windeieren op, want Sessegnon wist al veertien doelpunten te maken. Daarnaast was de jongeling ook goed voor vier assists. Statistieken waar menig spits tevreden mee zou zijn.

Topclubs in de rij

Amper 17 jaar en al zoveel indruk maken, dat wekt natuurlijk veel interesse op. Vorige zomer klopte Tottenham al aan, maar de speler wilde eerst nog doorgroeien op Craven Cottage. Afgelopen winter werd Sessegnon gelinkt aan alweer Tottenham, Liverpool en Manchester United, maar opnieuw verkoos hij om te blijven. Of dat komende zomer - wanneer hij 18 zal zijn - ook nog het geval is, is nog maar de vraag. Sessegnon zal Fulham in ieder geval veel opbrengen. Zijn marktwaarde wordt geschat op 25 miljoen euro.

Lovende (ex-)ploegmaats

Naar aanleiding van het treffen met QPR dit weekend (2-2 gelijkspel, red.) sprak Sky Sports met ex-ploegmaats Richard Stearman en Scott Malone. “Het meest indrukwekkend aan hem is zijn anticiperen. De bal lijkt gewoon elke keer in zijn voet te belanden. Hij scoort veel goals omwille van zijn loopacties. Dat kan je niet echt aanleren. Hij is een fantastisch talent en indrukwekkend om naar te kijken”, aldus Stearman. Malone sluit zich naadloos aan. “Het is beangstigend hoe goed hij nu al is, laat staan binnen twee jaar. Hij speelt zijn wedstrijden alsof hij al zeven of acht jaar meedraait.”

Foto: Photo News

Dat Sessegnon nog niet inging op de lokroep van de grote ploegen, kunnen de twee wel appreciëren. “Je moet mentaal sterk staan om daar goed mee om te gaan. Hij was een stille jongen toen hij bij de eerste ploeg kwam, maar liet nooit over zich heen lopen door de oudere spelers”, weet Stearman. “Hij zit nu goed bij Fulham, maar met dat potentieel is the sky the limit voor hem.”

Huidig ploegmaat Tom Cairney herinnert zich het debuut van Sessegnon nog goed. “Ik dacht dat de trainer een fout had gemaakt toen ik zijn naam op het blad zag staan, maar hij was de beste speler op het veld. Hij staat nu ook vol in de spotlights, maar hij blijft steeds dezelfde jongen. Ryan is niks veranderd. Die mindset is zijn grootste kracht.”