Primeur: luxueus cruiseschip wordt volgend jaar in Antwerpen gedoopt

Antwerpen - Het nieuwste cruiseschip van rederij Hapag Lloyd, de Hanseatic Inspiration, wordt op 13 oktober 2019 gedoopt in Antwerpen. Dat maakte Karl J. Pojer, ceo van Hapag Lloyd cruises vandaag bekend. Het is een primeur voor de Scheldestad. Deze doop en aansluitend maidentrip is een prestigezaak voor Antwerpen, maar levert ook toeristische opbrengsten op.

De Hanseatic Inspiration biedt een vijfsterrenverblijf aan 230 passagiers. Het heeft drie restaurants en twee bars. wordt een cruiseschip voor mensen met een dikke beurs. De eerste reis, van Antwerpen naar Tenerife met tussenstops in onder andere Honfleur en Guernsey, kost u 8.530 euro. Het schip, dat ook een tweelingzusje - Hanseatic Nature - heeft, wordt onder andere klaargestoomd voor spectaculaire cruises in de poolgebieden.

Het wordt de eerste keer dat een schip van dit kaliber in Antwerpen wordt gedoopt. Het bewijst ook het vertrouwen van Hapag Lloyd, dat naast cruiseschepen ook in cargo zit, in Antwerpen. “We hebben met onze cruises een goede band met Antwerpen”, vertelde de ceo deze morgen aan schepen van Toerisme Koen Kennis.