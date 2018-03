Deze diplomaat gooit het over andere boeg: “VS en VK hoogstwaarschijnlijk achter vergiftiging ex-spion”

Een Russische diplomaat zegt dat het zenuwgas dat is gebruikt voor het vergiftigen van de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal “hoogstwaarschijnlijk” in een westers laboratorium is ontwikkeld. In een gesprek met het agentschap Interfax gaat Aleksandr Sjoelgin, afgevaardigde van Rusland bij de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW), dan ook uit van een westerse hand -Brits of Amerikaans- achter de zenuwgasaanval.

De diplomaat herinnerde eraan dat de westerse geheime diensten in de jaren 90, na de implosie van de Sovjet-Unie Russische scheikundigen hebben aangeworven. Die leverden hun kennis over hun werkzaamheden tijdens het Sovjet-bewind. “Westerse landen” -hier noemde Sjoelgin geen namen- zijn dan “actief” omgesprongen met die informatie.

Foto: anp

Londen stelt dat de aanslag op Skripal en diens dochter is gebeurd met “novitsjok” -een verzamelnaam voor zenuwgassen van de vierde generatie, die in de jaren 70 en 80 in de Sovjet-Unie zouden zijn ontwikkeld. Omdat het gas “van Russische origine” is, gaat Londen er ook van uit dat Moskou bij de aanslag betrokken is.

Rusland ontkent en verwijst ernaar dat de OPCW vorig jaar vastgesteld heeft dat Rusland tussen 2002 en 2017 zijn gehele chemische arsenaal heeft vernietigd. Van ‘novitsjok’ was op die lijst geen sprake, omdat de organisatie twijfels had over de levensvatbaarheid of zelfs het bestaan van dat zenuwgas. Een andere versie luidt dat novitsjok destijds werd ontwikkeld in Rusland en Oezbekistan. In Oezbekistan zouden de Verenigde Staten in de tweede helft van de jaren 90 meegeholpen hebben aan het vernietigen van het gas.