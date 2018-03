Opnieuw seksschandaal bij Oxfam: “Van Hauwermeiren stak wangedrag van collega jaar lang in de doofpot”

Opnieuw wordt een medewerker van Oxfam beschuldigd van seksueel wangedrag. Volgens de Britse krant The Times kon de man een jaar lang blijven werken voor de hulporganisatie in het door een aardbeving getroffen Haïti, ondanks herhaaldelijke klachten over seksuele intimidatie. Het was de Belg Roland van Hauwermeiren, die recent zelf onder vuur lag voor seksueel misbruik, die de man de hand boven het hoofd hield.

LEES OOK. Bedreigde, aangevallen en bestolen sekswerkers uit Haïti: “We willen dit niet, maar we hebben geen keuze”

The Times kon een intern rapport van Oxfam inkijken, waaruit blijkt dat de organisatie de klachten over seksuele intimidatie van vrouwelijke collega’s tegen Raphael Mutiku een jaar lang “in de doofpot” probeerde te steken. Mutiku was een Keniaanse medewerker die instond voor het beheer van de watervoorraden van Oxfam in Haïti na de aardbeving in 2010.

Volgens de interne documenten blijkt dat de veertiger in juni van dat jaar een “laatste schriftelijke waarschuwing” kreeg na beschuldigingen van seksuele intimidatie door toenmalige vrouwelijke collega’s. Zes maanden later werd Mutiku er echter opnieuw van beschuldigd om jonge vrouwen te betalen voor seks in zijn verblijf, dat betaald werd door Oxfam.

(Lees verder onder de tweet.)

A former Oxfam worker who alleged that she had been assaulted by Raphael Mutiku said that her career suffered for several years afterwards because of “poor recommendations” from the charity https://t.co/ThrjA2gUug — The Times of London (@thetimes) 17 maart 2018

Belg hield Mutiku hand boven het hoofd

Zijn toenmalige manager zou echter hebben beslist om het schandaal “in de doofpot te steken”, en Mutiku niet te ontslaan. De naam van die man: Roland van Hauwermeiren, de Belg die recent zelf onder vuur lag voor seksueel wangedrag. Van Hauwermeiren en Mutiku werden in 2011 (samen met een andere collega) gedwongen op te stappen bij Oxfam, nadat een intern onderzoek bewijs opleverde van hun wangedrag.

LEES OOK. (N+) Hoe het seksschandaal bij Oxfam de hele sector in crisis stort: ngo’s als de dood voor nog meer lijken uit de kast

Oxfam: “Het beslissingsvermogen van Van Hauwermeiren was aangetast”

Oxfam reageerde alvast bij monde van een woordvoerder: “Het gedrag van enkele voormalige Oxfam-medewerkers in Haïti na de aardbeving in 2011 was compleet onaanvaardbaar, en tegengesteld aan onze waarden en de hoge eisen die we stellen aan ons personeel. We betreuren wat er gebeurd is in 2011, en hebben sindsdien strengere regels opgelegd om misbruik te verijdelen.”

En over het eventuele ontslag van Mutiku: “De beslissing om Raphael Mutiku in 2010 niet te slaan, was fout. Ze werd genomen door Roland van Hauwermeiren, die sindsdien zelf ook schuldig bleek aan seksueel wangedrag. Zijn vermogen om hierover beslissingen te maken was bijgevolg aangetast. Mutiku werd in 2011 ontslagen na een intern onderzoek.”

“Onder de maatregelen die we na dat onderzoek namen, was een vertrouwelijke telefoonlijn voor klokkenluiders, die ons moet helpen om eventueel wangedrag op te sporen zonder collega’s of managers te waarschuwen. We geloven dat deze maatregel ons had kunnen helpen om wat in Haïti gebeurde sneller te ontdekken.”