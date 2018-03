Kristof Calvo: “Kortingen voor voetballende grootverdieners zijn niet fair”

Een profvoetballer in eerste klasse verdient gemiddeld 337.000 euro per jaar, en toch krijgen ze van de overheid een fikse korting op de sociale zekerheid. Dat blijkt uit een exclusieve studie van Het Nieuwsblad. Tot onbegrip van Kristof Calvo, federaal fractieleider van Groen: “Dit is niet fair.”

De afgelopen tien jaar kregen de voetbalspelers uit de Belgische eerste klasse een korting op de sociale zekerheid die intussen opgelopen is tot meer dan een half miljard euro. Vorig seizoen alleen al bedroeg die vermindering 70 miljoen euro. Een systeem dat volgens Calvo, naar eigen zeggen zelf een grote voetbalfan, niet langer houdbaar is. “Zulke kortingen voor voetballende grootverdieners kunnen niet. Voetbal is belangrijk en brengt mensen samen, maar zo’n systemen zijn net geen promotie voor het voetbal”.

Calvo begrijpt de reactie van Maggie De Block (Open VLD) dan ook niet. De minister van Sociale Zaken liet weten dat “we niet mogen vergeten dat de sector in zijn geheel vandaag financieel véél meer bijdraagt dan vroeger, zowel fiscaal als parafiscaal.” De Block weet naar eigen zeggen ook “genoeg van voetbal om te weten dat de mensen graag een aantrekkelijke competitie zien. Daarvoor heb je natuurlijk goede spelers nodig, en een systeem zoals de RSZ-korting draagt door voor een stuk toe bij. Het is een manier om de beste spelers die doorstromen uit de eigen jeugd wat langer te houden en om topspelers aan te trekken.”

Een houding die Calvo onbegrijpelijk vindt: “Ik zie ook heel graag voetbal, en dat is inderdaad het geval voor heel veel mensen, maar dat is geen argument om dit systeem in stand houden. Mensen hebben ook heel graag fiscale rechtvaardigheid. En dat is hier duidelijk niet het geval. De cijfers tonen dat nog maar eens aan: dit is niet fair”, aldus Calvo.

“Wie veel verdient, moet meer bijdragen”

Dus vindt Calvo dat het systeem aangepast moet worden: “Wie veel verdient, moet meer bijdragen aan onze sociale zekerheid. En als voetbal alsnog op een of andere manier gesteund wordt, mag de politiek daar zeker ook voorwaarden aan verbinden, bijvoorbeeld het versterken van de community werkingen van profclubs.”

Ook professor Economie Paul De Grauwe zei eerder al dat het huidige systeem “discriminatie” is, en noemde het “economisch en maatschappelijk niet te verdedigen. Hij wordt daarin trouwens bijgetreden door professor Fiscaal Recht Michel Maus, die ook waarschuwt dat het Belgische voetbal “met dit systeem op een tijdbom zit”.