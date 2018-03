Russen beschuldigen Amerikanen: “Chemische wapens voor aanval in Syrië zijn al geleverd onder mom van hulpkonvooien”

Het Russische ministerie van Defensie beschuldigt de Verenigde Staten ervan in Syrië “militanten” op te leiden, die dan in Zuid-Syrië chemische aanvallen kunnen uitvoeren. Die aanvallen zouden dan toegeschreven kunnen worden aan de Syrische regering, en als excuus gebruikt worden voor een grootschalige aanval op het regime van president Assad.

Volgens generaal Sergej Roedskoj, woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie, werden de “groepen saboteurs” begin maart ontplooid in de zuidelijke de-escalatiezone, waar het Syrische conflict in 2011 begon. Het gaat om de regio nabij de steden al-Tanf en Deraa, “waar eenheden van het zogenaamde Vrije Syrische Leger (FSA) zijn gelegerd”, aldus Roedskoj, die zegt dat hij voor zijn beschuldiging over “betrouwbare informatie” beschikt.

“Die Amerikaanse instructeurs bereiden een reeks ontploffingen van chemische wapens voor, een daad die vervolgens in de schoenen van de regeringstroepen geschoven zou worden. Het materiaal om chemische wapens te gebruiken is al geleverd, onder het mom van humanitaire konvooien van een aantal verschillende ngo’s. De geplande provocaties zullen dan breed uitgesmeerd worden door de westerse media, en zal finaal gebruikt worden als excuus door de coalitie onder leiding van de Verenigde Staten om Syrië aan te vallen.”