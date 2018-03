Torhoutenaar (53) sterft na ongelukkige val met fiets

Torhout -

Een 53-jarige man uit Torhout is in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven gekomen nadat hij met zijn fiets een kwalijke val maakte ter hoogte van het speelplein De Warande langs de Aartrijkestraat in Torhout. Het waren voorbijgangers die zijn levenloze lichaam omstreeks 3.40 uur ‘s ochtends aantroffen. Ze verwittigden de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat.