Buffon (40) wordt toch weer opgeroepen voor Italië

Doelman Gianluigi Buffon is door Italiaans interimbondscoach Luigi Di Biago opgeroepen voor oefeninterlands tegen Argentinië en Engeland de komende weken. De 40-jarige keeper van Juventus had in november na de gemiste WK-kwalificatie nochtans zijn afscheid aangekondigd.

Buffon heeft 175 selecties voor de “Squadra” achter zijn naam. Eerder kondigde hij aan het aan het eind van dit seizoen voor bekeken te houden, maar de laatste weken wilde hij dat niet langer met zo veel woorden zeggen. Hoelang Buffon nu nog wil doorgaan, zowel bij de nationale ploeg als bij Juventus, is niet duidelijk.

