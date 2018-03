Nico Dijkshoorn: “Aad de Mos die kritisch spreekt over de fouten van een ander, dat is heel grappig om te lezen”

Nico Dijkshoorn is de scherpste columnist van de lage landen. Elk weekend schrijft hij voor Het Nieuwsblad een opmerkelijke column waarin hij niets of niemand spaart. Deze keer buigt hij zich over “de vernedering” van Thibaut Courtois door Lionel Messi. En de commentaar daarop van zijn landgenoot en analist Aad de Mos.