Nieuwe flankverdedigers bij Racing Genk, Standard begint zonder Ochoa in doel

Over iets minder dan een halfuur trappen Racing Genk en Standard de finale van de Croky Cup op gang. Beide teams voerden drie wissels door na hun vorige wedstrijd, maar grote verrassingen zijn er niet te bespeuren bij de opstellingen van coaches Philippe Clement (Genk) en Ricardo Sa Pinto (Standard).

Bij Racing Genk zijn na de verliespartij tegen AA Gent van vorig weekend twee nieuwe namen te vinden op de flanken: Bojan Nastic en Clinton Mata vervangen respectievelijk Joakim Maehle en Jere Uronen. Verder komt Ruslan Malinovskiy terug in de ploeg voor Siebe Schrijvers.

Opstelling Genk: Vukovic, Nastic, Aidoo, Colley, Mata, Seck, Malinovskiy, Buffel (c), Pozuelo, Ndongala, Karelis

Bij Standard staat net zoals in de vorige bekerwedstrijden niet Guillermo Ochoa, maar wel Jean-François Gillet tussen de palen. Achterin is Konstantinos Laifis geschorst, hij wordt vervangen door Giorgos Koutroubis. Ook Duje Cop is er niet bij: de Kroaat wordt geslachtofferd voor wintertransfer Mehdi Carcela, die vorige week tegen KV Oostende nog op de bank zat.

Opstelling Standard: Gillet, Cavanda, Koutroubis, Luyindama, Fai, Cimirot, Marin, Mpoku, Carcela, Edmilson, Emond