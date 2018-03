Bekerfinales, ze zorgen eender waar ter wereld wel eens voor zinderende taferelen. In het Koning Boudewijnstadion was dat niet anders bij de confrontatie tussen Racing Genk en Standard. Beide supportersgroepen ontstaken Bengaals vuur toen de spelers de arena betreedden: het vuurwerk vloog aan alle kanten op de atletiekpiste rond het veld. De Heizel bleef zo minutenlang gehuld in een dikke rook. De voorraad vuurwerk was zelfs nog niet op, want in de tweede helft volgden gelijkaardige taferelen...