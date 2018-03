Mönchengladbach speelde 3-3 gelijk in de Bundesliga tegen Hoffenheim, maar de derde goal van de bezoekers viel pas nadat de ref dom in de weg ging lopen...

Wolfsburg, met drie Belgen, verloormet 0-1 van Schalke 04. Koen Casteels en Nany Dimata startten in de basis, Divock Origi viel één minuut voor tijd in. Drie minuten eerder had Robin Knoche (86.) een owngoal gemaakt. Wolfsburg heeft als nummer vijftien evenveel punten als de nummer zestien, die de eindronde om het behoud in moet.