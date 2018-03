Minder dodelijke verkeersslachtoffers in Antwerpen in 2017, maar meer snelheidsovertredingen

Antwerpen - In de provincie Antwerpen zijn vorig jaar tijdens de weekendnachten 429 ongevallen gebeurd. Dat zijn er 42 minder (-9 procent) dan in 2016. De politie betrapte in de WODCA-nachten minder bestuurders die te diep in het glas hadden gekeken (-0,5 procent), maar er was wel een stijging van het aantal snelheidsovertreders (+3,4 procent). Dat blijkt uit de WODCA-resultaten van 2017, die door Antwerps gouverneur Cathy Berx zaterdag werden voorgesteld.

Minder doden, meer snelheidsovertredingen

Het aantal dodelijke slachtoffers tijdens de WODCA-uren steeg van 12 in 2016 naar 15 vorig jaar. Er vielen wel minder zwaargewonden (66 in 2017 tegenover 76 het jaar daarvoor) en lichtgewonden (506 tegenover 540).

Het aantal bestuurders dat tijdens de WODCA-controles te snel reed, is toegenomen. Van de 144.536 gecontroleerde bestuurders begingen er 15.173 (10,4 procent) een snelheidsovertreding. In 2016 was dit nog 7 procent. De politie trok 30 rijbewijzen in.

Minder drank, meer drugs

Vorig jaar werden 107.429 pretesten uitgevoerd en bij 43.627 bestuurders werd een ademtest afgenomen. 4.029 bestuurders (2,8 procent) hadden meer dan de toegelaten 0,5 promille alcohol in hun bloed. Vergeleken met 2016 betekent dat een daling van 0,5 procent. Van de betrapte bestuurders vorig jaar had 64 procent meer dan 0,8 promille in het bloed. In 2016 lag dit percentage lager: 60 procent. 741 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken.

Van de 866 bestuurders bij wie een speekseltest werd afgenomen, bleken er 447 positief. 51,6 procent was onder invloed van drugs, tegenover 49,7 procent in 2016. De politie trok 447 rijbewijzen in.