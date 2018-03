Luchtvaartmaatschappij onder vuur: man en dochtertje van vlucht gegooid omdat ze bang was om te vliegen

Luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines ligt in de Verenigde Staten onder vuur, nadat beelden opdoken waarop te zien is hoe vliegtuigpersooneel een man en zijn jonge dochtertje van een vlucht zetten. Een passagier filmde het tafereel, de luchtvaartmaatschappij excuseerde zich intussen.

Foto: Facebook Alexis Massutti

De Southwest Airlines-vlucht moest de passagiers woensdag van Chicago naar Atlanta brengen, maar het vertrek kende enige vertraging omdat het kleine meisje uit vliegangst op de schoot van haar vader wilde zitten. Een steward vroeg de man daarop om zijn huilende dochtertje in haar eigen stoel te zetten, dat is te zien op beelden die Alexis Armstrong, een andere passagier, met zijn smartphone maakte. “De steward zei tegen de man dat het meisje moest kalmeren, of dat ze van het vliegtuig gezet zouden worden. Haar vader deed dat ook, en het meisje kalmeerde.”

Toch werden de man, zijn dochtertje en een vrouw even later van de vlucht gegooid, nadat een stewardess het trio aanmaande het vliegtuig te verlaten. “Maar ze zit neer”, antwoordt de vader. “Ik begrijp het niet.” Het antwoord van de stewardess: “Jullie moeten weg. Ik heb jullie de regels van het FAA (het Amerikaanse vliegagentschap Federal Aviation Agency, nvdr.) uitgelegd. We gaan hier niet meer over discussiëren, we gaan terug naar de gate.”

“De beslissing is gemaakt”

Op de beelden is daarna te horen hoe de stewardess claimt dat de vader haar zei dat ze “zijn dochter gerust moest laten”, maar op dat moment moeien ook andere passagiers zich in de discussie. “Neen, ik denk dat hij vroeg of je haar een minuutje kon geven om te kalmeren.”

Foto: Facebook Alexis Massutti

Waarop de stewardess zich naar de andere passagiers wendt en zegt: “Jullie moeten begrijpen wat hier jammer genoeg gaat gebeuren. Jullie helpen niet. Willen jullie nog naar Atlanta gaan? De beslissing is gemaakt.” Daarna toont de video hoe de man en de peuter van het vliegtuig geëscorteerd worden.

Excuses

Southwest Airlines probeerde de hele heisa intussen al te sussen met een persbericht: “Onze eerste berichten gingen over een gesprek tussen de crew en een klant met een klein kind dat uit de hand was gelopen. We proberen onze klanten altijd een gastvrije ervaring te bieden. De passagiers in kwestie werden dan ook op de volgende vlucht geboekt. We zullen contact opnemen met de passagier(s) om te horen of er nog klachten zijn, en kijken ernaar uit hen binnenkort opnieuw te verwelkomen.”