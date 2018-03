De spelersbeoordelingen na een onderkoelde bekerfinale: slechts één uitblinker

Standard heeft zaterdagavond voor de achtste keer in de clubgeschiedenis de Beker van België gewonnen. In de finale klopte het Racing Genk, na verlengingen, met 0-1. Renaud Emond was de matchwinnaar voor de Luikenaars met een goal, twee minuten in extra tijd. Hij was (helaas) de enige uitblinker in een zwaar tegenvallende finale. De spelersbeoordeling.