CD&V haalt zwaar uit naar fiscale priveleges van voetballers: “Dit is wraakroepend”

Het exclusieve onderzoek van onze krant naar de fiscale voorkeursbehandeling die profvoetballers in ons land te beurt valt, is regeringspartij CD&V in het verkeerde keelgat geschoten. “Zoiets is totaal onverdedigbaar. Als christendemocraten vinden wij dit wraakroepend”, zegt Kamerlid Roel Deseyn. “Dit moet dan ook veranderen.”

LEES OOK. (N+) FC de fiscale kampioenen: Hoe het komt dat de best betaalde voetballers bijna niets bjidragen tot de sociale zekerheid

De fiscaal specialist van CD&V heeft ons weekenddossier FC De Fiscale Kampioenen met toenemende verbazing en dito ergernis gelezen. “Ik strijd al langer voor een rechtvaardige fiscaliteit en vind, samen met mijn partij, dat iedereen een faire bijdrage moet leveren. Ook Koning Voetbal. Al kan je intussen beter van Keizer Voetbal spreken. Dit moet veranderen.”

Onze doorlichting van de financiële gegevens van alle profclubs toonde zwart op wit aan dat de bestbetaalde werknemers van het land amper tot niks bijdragen aan onze sociale zekerheid. Zelfs een vuilnisophaler geeft meer van zijn loon af aan de Rijkdsdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) dan onze topvoetballers. Vorig seizoen kregen die laatsten een korting van in totaal 70 miljoen euro. De voorbije tien jaar is dat bedrag al opgelopen tot een half miljard euro.

“Ik kan perfect begrijpen dat er in de jaren 70, toen dat systeem werd uitgedokterd, heel wat te zeggen was voor dat voorkeursregime. Maar vandaag niet meer”, zegt Roel Deseyn, die ook steun krijgt van oppositiepartij Groen. “Hoe sneller dit afgeschaft wordt, hoe beter. Ik ben daar zeer duidelijk over. Ik ga dit dan ook in mijn fractie op tafel leggen en we gaan met een voorstel komen om dat te veranderen.”

Hoeveel sociale zekerheid betaalt een vuilnisman, een vrachtwagenchauffeur, een bouwvakker of een secretaresse? In ieder geval meer dan een profvoetballer. Lees er alles over in ons dossier (N+).

Andere tijdgeest

Nochtans liepen eerdere pogingen om aan dat veertig jaar oude gunstregime te sleutelen, af met een sisser. Voetbal is niet alleen een van ’s lands populairste sporten, er is ook nog de flinke verwevenheid tussen de politiek, het bedrijfsleven en de voetballerij. Kijk maar naar de perikelen rond de bouw van nieuwe stadions. “Maar de tijdgeest is intussen wel flink gewijzigd”, maakt de CD&V’er zich sterk. “Welke collega gaat het nog aandurven om die privileges te verdedigen nu we inspanningen vragen aan iedereen? Ik denk aan het pensioendebat, met het langer werken en de discussie rond de zware beroepen. Of nog aan het thema van de eerlijke fiscaliteit, die onze partij zo na aan het hart ligt.”

Wat de fiscaal specialist dan antwoordt aan zij die stellen dat profvoetballers maar een korte carrière hebben en in die tijdspanne ‘binnen’ moeten zijn? “Wat die toppers verdienen, dat krijgt de hardst werkende mens zelfs in een carrière van 45 of 50 jaar niet bij elkaar. En die laatste moet daar wel een pak van afdragen aan de sociale zekerheid. Is dat fair? En wat die korte carrière betreft: vele sporters blijven daarna toch nog actief? Als trainer, analist, consultant, noem maar op, … Dus dat argument gaat niet op.”