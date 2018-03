Spelers Standard vallen persconferentie binnen en spuiten coach Sa Pinto onder met champagne

En of de bekerwinst deugd deed bij Standard: de spelers trokken zich van het opgediste spektakel (of het uitblijven daarvan) weinig aan en gingen na de bekerfinale tegen KRC Genk helemaal uit de bol. Het feestje ging na de bekeruitreiking op het veld nog door in de catacomben van het Koning Boudewijnstadion. Zo vielen de spelers de persconferentie van hun coach Sa Pinto binnen en spoten hem onder met champagne. Het begin van ongetwijfeld nog een lange en zware nacht in Luik...

De beker, zijn eerste prijs, was al mooi maar wat volgde was voor de emotionele coach van Standard nog mooier. Toen hij zijn persconferentie wilde beginnen stormde zijn hele spelersgroep de perszaal binnen en overgoot met champagne al zingend Sa Pinto…! Sa Pinto…! Waarop ze zijn tafel innamen. Na alle emotie namen Réginald Goreux en Moussa Djenepo nog even de persbabbel over. Vooral de jonge Malinees kreeg de aanwezige pers aan het lachen met een hilarische imitatie van zijn trainer. Ook de net naar China vertrokken Orlando Sa mocht meevieren. Hij stond live in contact met Paul-José Mpoku.

Sa Pinto: “We zijn een echte familie”

Sa Pinto as duidelijk gepakt door het eerbetoon maar nam vervolgens over. “Het was een finale vol emoties”, opende de Portugees. “We hebben niet altijd goed gespeeld, maar we zijn een echte familie. We vechten altijd voor elkaar. Ik hou van deze club. Dat het spel niet zo goed was, kan me niet schelen. Het is de winst die telt. Ook Racing Genk, dat ik een heel erg sterk team vind, speelde niet fantastisch. Maar dat heb je vaak in finales.”

"De details maakten het verschil maar ik ben ontzettend trots. Great mentality, great hart. Wat de impact wordt op de play-offs? Daar wil ik vanavond nog niet aan denken.”

De Standard-coach feliciteerde ook nog even doelman Jean-François Gillet. De doelman, doorheen het seizoen reservekeeper, deed een cruciale save, vijf minuten voor tijd op de kopbal van Aidoo. “Jean-François is een fantastische kerel en hij helpt ons vijf minuten voor tijd in de reguliere speeltijd met een uitstekende redding. Hij schikt zich al het hele seizoen in zijn rol. Hij verdient het dan nu ook om even in de schijnwerpers te staan. Het is bovendien op 38-jarige leeftijd zijn eerste prijs bij een topclub.”