Circus Sa Pinto haalt de beker binnen: Standard-coach was al crazy, nu is hij nog zotter

Ricardo Sa Pinto was al crazy, nu is hij nog zotter. Zijn Standard won de Belgische beker na verlengingen in een compleet dichtgevroren finale - letterlijk en figuurlijk - tegen RC Genk. Een flater van doelman Vukovic deed de Limburgers de das om, Renaud Emond was de Luikse held en zijn juichende coach Sa Pinto was achteraf even ontoerekeningsvatbaar.