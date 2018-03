Deze zeven kandidaten nemen het (tevergeefs) op tegen Poetin in de Russische verkiezingen

De huidige Russische president Vladimir Poetin neemt het vandaag/zondag op tegen zeven kandidaten die een gooi doen naar het presidentschap. Een gooi die bij voorbaat vruchteloos lijkt, want met ongeveer 70 procent in de peilingen ziet het ernaar uit dat Poetin gewonnen spel heeft.

- Ksenia Sobtsjak, de jongste kandidaat “tegen allen”

Tv-bekendheid en journaliste Ksenia Sobtsjak stelt zich voor als een tegenstander van Poetin en van de kandidaten “van het verleden”. Ze wil een nieuwe liberale wind in Rusland doen blazen. Sobtsjak is de enige kandidaat die harde uitspraken deed over Poetin. Ze noemde onder andere de annexatie van het schiereiland de Krim een schending van het internationaal recht en hekelde het feit dat Poetin 18 jaar aan de macht was. Ze vertegenwoordigt een jongere generatie Russen, die zijn opgegroeid na de val van de Sovjet-Unie.

Haar vader is de gewezen burgemeester van Sint-Petersburg, Anatoli Sobtsjak, een politieke mentor van Vladimir Poetin. Daardoor menen enkele experts en politieke persoonlijkheden dat haar deelname aan de race naar het Kremlin tot een hogere participatiegraad moet leiden om zo de overwinning van Poetin meer glans te geven. Anderen denken dat de kandidatuur van Sobtsjak de oproep van oppositiefiguur Aleksej Navalny om de presidentsverkiezingen te boycotten, moet ondergraven en de oppositie verdelen.

Volgens de laatste peilingen van het instituut VTsIOM krijgt ze zondag tussen de 1 en 2 procent van de stemmen.

- Vladimir Zjirinovski, de ultranationalist (LDPR)

De 71-jarige voorzitter van de liberaaldemocratische partij (LDPR) staat bekend voor zijn ultranationalistische en xenofobe standpunten. Hij neemt al voor de zesde keer deel aan de Russische presidentsverkiezingen. Hoewel hij met zijn populistische ideeën zich richt tot een franje nationalistische kiezers, heeft hij steeds Poetin en zijn partij in het parlement gesteund. Zjirinovski stemde steeds volgens de wensen van het Kremlin. Bij de verkiezingen in 2012 behaalde hij iets meer dan 6 procent van de stemmen. Volgens de laatste peilingen behaalt hij zondag tussen 5 en 6 procent.

- Grigori Javlinski, de liberale criticus van het Kremlin (Jabloko)

De 65-jarige liberale economische expert deed al tweemaal mee aan de presidentsverkiezingen, in 1996 en 2000. In 2012 stelde hij zich opnieuw kandidaat, maar de kiescommissie weigerde hem toen omdat er onregelmatigheden waren bij de inzameling van de 2 miljoen steunstemmen. Javlinski hekelt het beleid van het Kremlin en uit vaak kritiek op Poetin. Hij roept op tot meer politieke vrijheden en een meer liberale economische evolutie. Javlinski is medeoprichter van de linksliberale partij Jabloko. Hij krijgt 1 procent van de stemintenties.

- Pavel Groedinin, voor de vernieuwing van de communistische partij

De communistische partij stuurt de partijloze Pavel Groedinin het politieke slagveld in. Hij is directeur van de Levin-Sovchoz, een geprivatiseerd voormalig staatslandbouwbedrijf. Groedinin is een van de populairste tegenkandidaten, met ongeveer 7 tot 8 procent van de stemmen in de peilingen achter zijn naam. Tot in 2010 was Groedinin wel lid van de partij van het Kremlin, Verenigd Rusland. Hij uit kritiek op het huidige politieke en economische systeem van Rusland, maar vermijdt kritiek op Poetin.

- Boris Titov, de ondernemerskandidaat voor de zakenwereld

De 57-jarige zakenman Boris Titov is voor de eerste keer kandidaat bij de presidentsverkiezingen. Hij is de stichter van de liberaalconservatieve Partij van de Groei. Hij wil werken aan de ontwikkeling van kmo’s en aan een nieuw groeimodel in het land. Hij behaalt volgens de peilingen minder dan 1 procent van de stemmen.

- Sergej Baboerin, de nationalistische conservatief

De 59-jarige Sergej Baboerin is voorzitter van de nationalistische conservatieve partij Russische Volkerenunie. De advocaat speelde een belangrijke rol in de Russische politiek in de jaren 1990. Hij was een tegenstander van de ontbinding van de Sovjet-Unie in 1991 en werd een van de leiders van de rebellie in het parlement tegen president Boris Jeltsin in 1993. Hij krijgt amper 0,2 procent van de stemmen in de peilingen.

- Maksim Soerajkin, de alternatieve communist

De 39-jarige Maksim Soerajkin is de kandidaat voor de partij ‘Communisten van Rusland’, een kleine groep die zichzelf voorstelt als een alternatief voor de communistische partij. Soerajkin stapte in 2004 uit die partij. In de peilingen krijgt ook hij amper 0,3 procent.