Evacuatiebevel voor duizenden bewoners door natuurbranden in zuiden van Australië

In het zuidwesten van de Australische staat Victoria, waar sinds zondagochtend onbeheersbare natuurbranden woeden, hebben duizenden inwoners een evacuatiebevel gekregen. Volgens de autoriteiten is er al een “aanzienlijk aantal huizen” in as opgegaan.

De branden woedden rond de steden Warnambool, Camperdown en Hamilton. In zowat veertig omliggende steden en dorpen ging in de loop van zondag de noodtoestand van kracht. Ongeveer 300 brandweerlui zijn ingezet, maar door de hoge temperaturen en de hevige wind is het vuur moeilijk onder controle te krijgen. Hoewel er al veel berichten zijn over schade aan gebouwen, werden nog geen slachtoffers gemeld.

Ondertussen geldt er door de huidige weersomstandigheden een vuurverbod in alle zuidoostelijke staten van Australië. Zo ook in Nieuw-Zuid-Wales, waar in Sydney het kwik zondag de 40 graden bereikt.