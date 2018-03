Alsof de hemel wist dat de Ieren feest vierden: lucht kleurt groen op Ierse feestdag (maar het is vooral gezichtsbedrog)

In Ierland werd zaterdag St. Patrick’s Day gevierd. Zowat alles en iedereen kleurt dan groen in het land. En ook de hemel boven Ierland leek voor de gelegenheid groen te kleuren. Al is dat eerder gezichtsbedrog...

Astronauten van het Internationaal Ruimtestation ISS konden een foto maken van de groene gloed van het noorderlicht. Op de foto lijkt dat boven Ierland te hangen. Maar in werkelijkheid konden de Ieren het noorderlicht niet zien. Omdat de foto op zo’n grote hoogte werd genomen, lukte het de astronauten om én Ierland én het noorderlicht op één foto te krijgen, speciaal voor de ‘groene’ feestdag bij de Ieren.

St. Patrick’s Day is de Ierse nationale feestdag. Alle Ieren in Ierland en in de rest van de wereld vieren dan feest.