Verkiezingen Rusland: cyberaanval op computernetwerk kiescommissie, Poetin zegezeker

De Russische president Vladimir Poetin zal tevreden zijn met elke resultaat dat hem een vierde mandaat oplevert. Dat heeft hij zondag gezegd nadat hij in Moskou zijn stem uitbracht voor de Russische presidentsverkiezingen. Hij is ervan overtuigd dat hij het juiste programma heeft voor Rusland, klonk het ook. Intussen blijkt dat er tijdens de verkiezingen ook al een cyberaanval is geweest. Het computernetwerk van de verkiezingscommissie werd aangevallen.

“Op 18 maart hebben we een DDoS-aanval (‘distributed denial of service’) afgeweerd tussen 02.00 en 05.00 uur. De piek van de aanval vond plaats om 02.20 uur in Moskou. De bronnen van de aanval werden in 15 landen gelokaliseerd”, aldus Pamfilova volgens persagentschap TASS. Ook zou het informatiecentrum van de commissie aangevallen zijn.

Bij een DDos-aanval bestoken hackers een computersysteem met extreem veel bezoeken. Door deze digitale file gaan servers plat, met veel overlast tot gevolg.

Niet alleen de verkiezingscommissie, maar ook Russische media zouden het slachtoffer zijn geworden van cyberaanvallen.

Volgens Mikhail Osejevsky, de voorzitter van de Russische telecomholding Rostelecom, zijn verschillende websites in de dagen voor de verkiezingen het doelwit geworden van cyberaanvallen. Zaterdag werd een aanval geregistreerd tegen de Russische telecom- en IT-waakhond en nieuwsportaal Lenta.ru.

“Resultaat maakt niet uit, zolang ik maar functie kan president kan uitvoeren”

Voorlopig lijkt de aanval nog geen gevolgen te hebben voor de verkiezingen. Poetin zelf is intussen gaan stemmen. Toen hem gevraagd werd welk verkiezingsresultaat hem tevreden zou stellen, antwoordde hij: “Dat maakt niet uit, zo lang het mij het recht geeft om de functie van president uit te voeren”. “Ik ben ervan overtuigd dat het programma dat ik voor het land voorstel, het juiste is”, aldus Poetin nog, die zijn stem zoals steeds uitbracht in de Academie van Wetenschappen in Moskou.

Verwacht wordt dat Poetin ongeveer 70 procent van de stemmen haalt, en dus zeker tot 2024 aan de macht blijft in Rusland. Poetins voornaamste opposant Aleksej Navalny mocht door gerechtelijke veroordelingen niet deelnemen aan de verkiezingen. Hij riep zijn aanhangers op om de stembusgang te boycotten.

De verkiezingsautoriteiten lieten zondagochtend alvast weten dat de opkomst op het oostelijke schiereiland Kamtsjatka in de eerste zeven uur van de verkiezing 54,1 procent bedroeg, tegenover 46,1 procent in 2012. En ook in het Siberische gebied Irkoetsk werd een stijging van 6 procentpunt genoteerd. Bij de verkiezingen van 2012 bedroeg de opkomst 64 procent.

De stembussen gingen zaterdag (Belgische tijd) al open in het oosten van Rusland. Het einde van de verkiezingen is voorzien voor 19.00 uur onze tijd, wanneer de stembureaus sluiten in Kalingrad, in het westen van het land. Daarna worden de eerste resultaten verwacht.

