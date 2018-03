Presidentsverkiezingen Rusland: Aleksej Navalny, grote afwezige in race naar het Kremlin

Brussel - Bij de presidentsverkiezingen in Rusland vandaag/zondag is er één grote afwezige: oppositiefiguur Aleksej Navalny (41) mag niet deelnemen door gerechtelijke veroordelingen. Hij roept zijn aanhangers op om de stembusgang te boycotten.

Navalny, de tegenstander van president Vladimir Poetin en figuur van de anticorruptiestrijd in Rusland, is door de kiescommissie onverkiesbaar verklaard tot in 2028. In februari 2017 werd hij immers veroordeeld tot vijf jaar cel voor fraude. Hijzelf verwerpt de rechtszaak als “gefabriceerd”. Ook wijst hij op de politieke motieven achter zijn herhaaldelijke arrestaties. Navalny riep nog op tot een “electorale staking” tijdens de presidentsverkiezingen, die al bij voorbaat beslist zijn, en om op de dag van de verkiezingen te controleren op fraude in de kiesbureaus.

Navalny steunt geen enkele kandidaat voor het presidentschap, ook niet Ksenia Sobtsjak, die zichzelf voorstelt als een tegenstander van Poetin en zijn regering. Navalny oordeelt dat het Kremlin nood heeft aan een “karikatuur van een liberale kandidaat”. Volgens hem aanvaarden Poetin en de zijnen dat kleinere concurrenten deelnemen aan de verkiezingen, om aan te tonen dat er een oppositie in het land bestaat, hoewel die klein is.

Foto: AFP

In 2013 was Navalny nog kandidaat voor het burgemeesterschap van Moskou. De kandidaat van het Kremlin, Sergej Sobjanin, won die verkiezingen echter met 50 procent van de stemmen. Navalny betwistte die resultaten, waarbij hij “evidente vervalsingen” aan de kaak stelde.

Aleksej Navalny is gekend voor zijn onderzoeken naar corruptie bij de Russische elite. Op zijn onderzoekswebsite toonde hij zo beelden van de eigendom van de Russische premier Dmitri Medvedev in Italië, gekocht op rekening van de regeringspartij, Verenigd Rusland, voor bijna 8 miljoen euro. Die onthulling en de afwezigheid van een reactie van het Kremlin ontlokte woede bij de bevolking. Tienduizenden mensen kwamen op straat in een honderdtal steden van het land, tijdens manifestaties zoals die van 2011 tegen corruptie.

De advocaat en blogger liep verschillende arrestaties en veroordelingen op. Hij zat ook al meermaals in de cel. In 2014 was hij nog veroordeeld voor het verduisteren en witwassen van meer dan 600.000 dollar, ten nadele van onder meer een filiaal van het Franse cosmeticabedrijf Yves Rocher. Hij werd daarvoor veroordeeld tot 3,5 jaar cel met uitstel. Hoewel het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) stelde dat Navalny geen eerlijk proces had gekregen, paste de Russische justitie het vonnis niet aan.