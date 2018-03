Geen voorzitter, maar Vandenhaute blijft Anderlechtfan: “Hopelijk onder Coucke weer aanknopen met succes van weleer”

Het moet toch even pijn gedaan hebben bij Wouter Vandenhaute toen hij eind vorig jaar het voorzitterschap van RSC Anderlecht aan zijn neus voorbij zag gaan. De oprichter van productiehuis Woestijnvis is al jaren fan van paars-wit en was ook in de race om de club te gaan leiden, maar werd uiteindelijk afgetroefd door Marc Coucke. Al zijn er geen negatieve gevoelens daarover. “Ik blijf fan”, vertelde Vandenhaute in ‘De Rotonde’ op Radio 2.

Toeval of niet: de servetten en onderleggers in het programma ‘De Rotonde’ waren paars en wit, de kleuren van Anderlecht. Vandenhaute, intussen al meer dan 25 jaar fan van de Brusselaars, kende een fikse tegenslag toen hij naast het voorzitterschap greep. “Toch blijf ik fan. Anderlecht is en blijft mijn club en ik wens Marc Coucke ook veel succes. Ik hoop dat wij met hem weer kunnen aanknopen met de successen van weleer.”

Het voorzitterschap bij ‘zijn’ club zou uiteindelijk een mooie droom blijven. “Dromen is het plezierigste wat er is in het leven”, vertelde Vandenhaute. “Als er dan een aantal lukken, is dat tof. Maar het dromen op zich is toch het plezierigst. Ik heb 5 maanden hard gewerkt voor de onderhandelingen. En oké, ik heb ernaast gegrepen. Marc Coucke is met de ploeg gaan lopen. Maar die 5 maanden van dromen en plannen maken, neemt niemand me af.”

Met Lierse, Lokeren en Beerschot Wilrijk zouden verschillende clubs al aan de mouw van Vandenhaute getrokken hebben, maar volgens hemzelf is er niks concreet. “Ik heb altijd gezegd dat ik ooit nog wel eens iets in het voetbal wil doe, maar je moet daar wel realistisch in zijn. Ik ben nu 56. Op mijn 65ste ga ik daar niet meer aan beginnen. Ik vind dat er meer jonge mensen in het voetbal moeten komen in de leiding van ploegen. Misschien komt er nog een project op mijn pad, misschien niet. Mijn levensgeluk zal daar niet van afhangen.”