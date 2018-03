Vlaams bedrijf dat ook vervallen vlees leverde, reageert: “Dit gaat om een menselijke fout, we nemen volledige verantwoordelijkheid”

Olen - Na het schandaal rond vleesfraude bij vleesverwerkingsbedrijf Veviba, waren er zaterdag ook meldingen van het leveren van vervallen vlees door een bedrijf uit Olen. De directeur van het bedrijf verdedigde zich zondagochtend in De Zevende Dag.

20 ton kalfsvlees waarvan anderhalve ton zo’n maand vervallen bleek te zijn. Dat vlees kreeg een Kosovaars bedrijf afgelopen zomer, via een levering uit een slachthuis in Vlaanderen. Het Kosovaarse bedrijf bleek hetzelfde bedrijf dat al met etiketfraude van vleesverwerkingsbedrijf Veviba werd geconfronteerd. Maar in dit nieuwe geval wijst er alles op dat het niet om etiketfraude blijkt te gaan, maar dat het om een vergissing ging.

Johan Heylen, commercieel directeur van het slachthuis in kwestie, Vanlommel in Olen, legt uit. “Het vlees werd verstuurd naar Kosovo in augustus 2017. Bij aankomst werd ons gemeld dat er een probleem zou zijn met 2 paletten, waarvan de houdbaarheid overschreden was”, zegt Heylen in De Zevende Dag op Eén. “We hebben dat intern nagekeken, en dat bleek inderdaad zo te zijn. Het vlees blijft in principe 2 jaar goed, heeft een houdbaarheid van 2 jaar. Dit vlees bleek 20 dagen over de houdbaarheidsdatum.”

Maar het ging om een menselijke fout. “Er is niet zo dat er verkeerde etiketten waren gedrukt. Er was dus geen sprake van etiketfraude, wel ging het om een vergissing. Bij het verladen heeft iemand van ons mensen 2 pallets op de vrachtwagen gezet waarvan dat niet de bedoeling was. Het feit dat die pallets bij controle ook helemaal achteraan op de vrachtwagen stonden en je die pallets dus meteen ziet als je de vrachtwagen open doet, toont dat er geen intentie was om te frauderen.”

“Procedures geëvalueerd”

De pallets met het vervallen vlees hadden eigenlijk naar de diervoederindustrie moeten gaan. Maar dat is per vergissing dus niet gebeurd. Heylen weet wie de persoon is die de fout heeft gemaakt. “We hebben intussen met de man gesproken. Maar we zijn een familiebedrijf, we bestaan al 40 jaar: we zijn niet het soort bedrijf dat mensen ontslaat voor een eenmalige fout.” Volgens Heylen moet het bedrijf de hand ook in eigen boezem steken. “We moeten toegeven dat onze eigen procedures niet goed gefunctioneerd hebben. Na dat voorval werden die procedures geëvalueerd.”

“We nemen volledige verantwoordelijkheid”

Het Federaal Voedselagentschap had eerder al geconcludeerd dat het om een onvrijwillige fout ging. Voor het FAVV, dat de voorbije dagen sterk onder vuur kwam te liggen, is Heylen mild: “De fout lag in dit geval niet bij het FAVV, maar wel bij ons. Wij nemen daar de volledige verantwoordelijkheid voor. Wij wijzen naar niemand. Deze fout is in de 40 jaar van ons bedrijf nog nooit voorgevallen. Maar dat zijn geen excuses. De fout is gebeurd en wij nemen daar de volledige verantwoordelijkheid voor op.”