Lukaku hoopvol voor volgend seizoen: “Manchester United gaat veel goede spelers halen”

Manchester United is momenteel volop in strijd voor de tweede plek in de Premier League, het beste resultaat sinds de Mancunians in 2013 voor het laatst kampioen werden. Een eerste titel sinds dat seizoen zit er echter niet meer in, en daar hoopt United volgend jaar verandering in te brengen. Rode Duivel Romelu Lukaku ziet het alvast goed zitten en onthulde zelfs dat er “een heleboel goede spelers zullen komen.”