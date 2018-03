Verkrachter na dertig jaar gevat nadat hij plaste in plantenbak van buren

Een Britse verkrachter die meer dan dertig jaar uit de handen van de politie wist te blijven, is eindelijk gearresteerd. De man had in een plantenbak van zijn buren geplast, en dat leidde direct tot een DNA-match.

In de jaren tachtig verkrachtte Eric McKenna (59) twee vrouwen in het Noord-Engelse Newcastle. De politie had de twee verkrachtingen in 1983 en 1988 echter nooit aan elkaar kunnen linken, totdat de buren klaagden over McKenna.

De man had ongevraagd in hun plantenbak geplast. Zijn DNA bleek de twee verkrachtingszaken aan elkaar te linken. Waarom de politie meteen besloot een DNA-test te doen, is echter nog een mysterie.

Volgens lokaal politieagent Mick Wilson is het een zeer ongewone zaak. “In de rechtszaal toonde McKenna ook totaal geen berouw”, zegt hij aan BBC. “Zijn daden waren goed voorbereid. Hij dacht echt dat hij ermee zou wegkomen.”

De doorbraak door zijn plasbeurt heeft McKenna een gevangenisstraf van 23 jaar opgeleverd.