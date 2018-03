FAVV liet ook tweede dossier over vervallen vlees maandenlang liggen

Het FAVV heeft het dossier over de levering van vervallen vlees naar Kosovo, pas in januari aan het gerecht doorgespeeld. Dat bevestigt het Antwerpse parket aan Het Nieuwsblad. Nochtans had het FAVV die klacht al sinds augustus in haar bezit. Waarom bleef het dossier vier maanden bij het FAVV liggen?

De Kosovaarse douane ontdekte in augustus 2017 anderhalve ton vervallen vlees, tussen een grotere Belgische lading. Het vervallen vlees was dit keer afkomstig van het slachthuis Vanlommel uit Olen. “Het was een lading van 20 ton rundvlees. Bij een deel ervan, zo’n anderhalve ton, bleek de vervaldatum overschreden”, zegt Valdet Gjinovci, het hoofd van het Kosovaarse voedselagentschap.

Johan Heylen

“Het vlees blijft in principe 2 jaar goed, heeft een houdbaarheid van 2 jaar. Dit vlees bleek 20 dagen over de houdbaarheidsdatum”, legde Johan Heylen van slachthuis Vanlommel uit. “Het ging om een menselijke fout, om een vergissing waarbij een van onze medewerkers 2 paletten per ongeluk mee op de vrachtwagen heeft gezet.”

FAVV onmiddellijk verwittigd

Hoewel het om slechts 2 paletten ging, werd wel de hele lading vernietigd.

Daarop heeft het Kosovaarse voedselagentschap het FAVV in België onmiddellijk verwittigd, aldus de Kosovaarse topman. Maar het Antwerpse parket werd pas in januari door het FAVV op de hoogte gebracht. Sindsdien voert het parket een vooronderzoek. Resultaten zijn er nog niet.

Waarom het zo lang duurde vooraleer het Antwerpse parket werd ingelicht, is niet duidelijk. “Wij stellen ons daar ook vragen bij”, zegt parketwoordvoerster Caroline Vanderstokker

Heylen benadrukt alvast dat het niet om fraude gaat. “Het was een menselijke fout. Er is niet gefraudeerd: er was niet gesjoemeld met de datums of de etiketten. We hebben de klant vergoed.”

“Het onderzoek zal uitwijzen of het inderdaad om een vergissing ging”, zegt de parketwoordvoerster nog. Er zijn volgens haar momenteel geen indicaties om het onderzoek aan een onderzoeksrechter toe te vertrouwen.

Ook het Belgische voedselagentschap FAVV zou die conclusie getrokken hebben, al wilde het agentschap dat gisteren niet bevestigen: “Alleen het gerecht mag hierover communiceren.”

Te traag

Het FAVV kwam de voorbije weken in het oog van de storm nadat vlees van vleesverwerkingsbedrijf Veviba uit de handel werd gehaald. Het bedrijf zou gefraudeerd hebben met etiketten en zou (ingevroren) vlees van 12 jaar oud verkocht hebben. Het Federaal Voedselagentschap zou te traag op dat dossier gereageerd hebben.