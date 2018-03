Jongeman aangereden voor ogen van vader, bestuurder pleegt vluchtmisdrijf

Lanaken - Een jonge voetganger is in de nacht van zaterdag op zondag slachtoffer geworden van een aanrijding met vluchtmisdrijf. De 24-jarige jongeman was samen met zijn vader op weg naar huis na de bekerwedstrijd van KRC Genk. De aanrijder vluchtte weg.

De jongeman was rond 2.50 uur ’s nachts samen met zijn vader naar huis aan het wandelen. Ze liepen op de Pannestraat richting Stationsstraat toen ze langs achteren aangereden werden. De zoon werd door de wagen opgeschept. Hij viel daarna van het voertuig op de grond, waarna de bestuurder weg reed.

De vader van het slachtoffer zag alles gebeuren en kon de hulpdiensten verwittigen. Het slachtoffer werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar.

Vader en zoon waren samen naar de bekerwedstrijd tussen KRC Genk en Standard geweest in Brussel. De supportersbus had hen net weer afgezet aan een horecazaak in de Steegstraat in Lanaken. Ze waren te voet op weg naar huis.

De politie Lanaken-Maasmechelen probeert de bestuurder op te sporen.