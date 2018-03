Paniek alom wanneer boze man plots nachtclub binnenrijdt: “Nog nooit zo bang geweest”

In het Engelse Gravesend zijn zaterdagnacht minstens dertien mensen gewond geraakt nadat een bestuurder een nachtclub binnenreed. De 21-jarige dader werd naar verluidt al eerder uit de nachtclub gezet, waarna bij hem de stoppen doorsloegen. Met zijn Suzki Vitara reed hij via een feesttent de zaak binnen en ontstond er veel paniek.

Het mag een wonder heten dat de gevolgen voor de feestvierders in de nachtclub Blake’s niet groter waren. Sommige slachtoffers liepen enkele breuken op, maar bij niemand waren de verwondingen levensbedreigend. De schade aan de wagen was groot. Op amateurbeelden die circuleren op sociale media, valt te zien hoe de voorruit is verbrijzeld en de nummerplaat van de wagen nog amper aan het voertuig hangt.

Geen terreur

De politie kon snel na het incident de dader inrekenen. Hij werd gearresteerd op verdenking van poging tot moord. Naar verluidt bevond hij zich voor het incident al in de nachtclub, maar moest hij naar aanleiding van een ruzie de zaak verlaten. Het korps benadrukt dat er momenteel geen sprake is van een link met terreur.

13 people have been confirmed injured following an incident in which a car drove into a nightclub in #Gravesend last night. Please note this incident is NOT being treated as terror-related. https://t.co/Dk0HHBMHuN — Kent Police (UK) (@kent_police) 18 maart 2018

“Wagen reed mij en vrienden rakelings voorbij”

Een van de aanwezigen in de nachtclub was Sonny Powar. De man zag hoe twee mensen werden aangereden door de wagen, maar bleef zelf ongedeerd. Hij was zwaar onder de indruk van het incident. “Ik ben nog nooit zo bang geweest in mijn leven”, schreef hij bij een video die hij op Twitter postte. “De wagen reed mij en mijn vrienden rakelings voorbij.” Ook Reece Parkinson, een radiopresentator bij BBC Radio 1Xtra, was op het moment van de crash in de feesttent. “Hij reed gewoon binnen en heeft ons bijna allemaal gedood”, klonk het bij hem.

In een statement bedankte de nachtclub het veiligheidspersoneel en alle gasten die de dader konden overmeesteren. “We streven ernaar om een veilige en postieve omgeving te creëren waar iedereen plezier kan maken. Afgelopen nacht hebben echter de onvoorspelbare en zelfzuchtige acties van één individu een geweldige aangelegenheid geruïneerd. We zijn erg triest dat sommigen gewond zijn geraakt, maar tevens erg dankbaar dat er geen doden zijn gevallen”, luidt de boodschap.