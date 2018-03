Antwerp toont zich tijdens oefenwedstrijd de evenknie van Engelse eersteklasser

Antwerp heeft zondag in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Premier League-club Newcastle United 1-1 gelijkgespeeld. De oefenmatch werd gespeeld in het Spaanse San Pedro del Pinatar, waar Antwerp in de buurt op stage is.

Het Antwerpse doelpunt werd gescoord door Alexander Corryn. In de derde periode pakte doelman Kevin Debaty nog een strafschop. De wedstrijd werd gespeeld in drie keer 45 minuten om zo iedereen voldoende speelgelegenheid te geven.

Dinsdag bekampt de Great Old tijdens zijn stage om 16 uur Estudiantes Murcia. Nadien volgen nog Akranes (vrijdag 23 maart, 16 uur) en IBV (zondag 25 maart, 11 uur).

