Grootverdiener Neymar is blijkbaar nog niet tevreden en vraagt duizelingwekkende opslag

Met een loonstrookje van om en bij de 750.000 euro per week verdient Neymar (PSG) al heel goed zijn boterham. Het kan echter nog indrukwekkender, zo moet de Braziliaan gedacht hebben. Volgens The Times zou PSG zijn loon naar maar liefst 1,13 miljoen euro per week moeten verhogen om Neymar een tweede seizoen in Frankrijk te houden.

Neymar werd afgelopen zomer de duurste voetballer ooit toen hij voor een bedrag van maar liefst 222 miljoen euro de overstap maakte van de Spaanse topclub Barcelona naar PSG. De Braziliaanse ster is momenteel out nadat hij aan zijn rechtervoet werd geopereerd. De PSG-vedette verblijft momenteel in zijn thuisland voor zijn revalidatie. Volgens The Times zouden voorzitter Nasser Al-Khelaifi en sportief directeur Antero Henrique afgelopen week naar Brazilië gevlogen zijn om er met vader Neymar over de toekomst van zijn zoon te praten. Er zijn geruchten dat de 26-jarige na één seizoen al terug zou vertrekken uit Frankrijk. Onder meer Real Madrid, nota bene de aartsrivaal van Neymars ex-club Barcelona, zou hard aan zijn mouw trekken.