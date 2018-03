Mannen stonden op de trap aan te schuiven om haar te verkrachten, de volgende dag ging 14-jarig meisje naar school “alsof er niets gebeurd was”

Keith Khan overleed in 2015, maar nu zijn toch tientallen mannen aangeklaagd voor seksueel misbruik in Telford Foto: Telford Police

Uit het politieonderzoek naar een groep kindermisbruikers in het Engelse Telford, blijkt dat de spin in het web jarenlang ongestoord zijn gang kon gaan. Britse media citeren vandaag de getuigenis van een slachtoffer van de groep, waaruit blijkt hoe onmenselijk jonge meisjes behandeld werden.

Het schandaal spitst zich toe op Shahzad ‘Keith’ Khan, een man die kort na zijn immigratie vanuit Pakistan in 1981 minderjarige meisjes zou zijn binnen misbruiken in een lege sociale woning in het West-Engelse Telford, die door de Britse pers nu luguber het ‘Rape House’ (‘Verkrachtingshuis’) genoemd wordt. Vervolgens zou hij verschillende familieleden bij dat misbruik hebben betrokken.

Khan kon jarenlang ongestoord zijn gang gaan, maar na een jarenlang aanhoudende stroom van verhalen uit Telford, startte de politie toch met ‘Operation Chalice’ (‘Operatie Kelk’), waarin maar liefst 100 slachtoffers en 200 vermoedelijke daders geïdentificeerd werden.

“Dan kan je er evengoed toch betaald voor worden?”

In politieverslagen staat onder andere de getuigenis van een 14-jarig meisje: “Ik werd al seksueel misbruikt, en begreep echt niet wat er met mij gebeurde toen ik Keith op straat ontmoette. Hij zei me dat ik - aangezien ik toch al een reputatie had - daar evengoed betaald voor kon worden. Hij vertelde me hoe hij al die oudere meisjes van mijn school kende, en hoe zij het ook deden en veel geld verdienden.”

Het bleek het begin van een drie jaar durende nachtmerrie, waarin ze regelmatig gedwongen werd om seks te hebben met meerdere mannen in restaurant en huizen, en zelfs geruild werd met misbruikers uit Birmingham. Later werd ze zelfs misbruikt uren nadat ze een abortus had ondergaan.

Het rustieke Telford (170.000 inwoners) kende in 2015 de hoogste ratio kindermisbruik in het Verenigd Koninkrijk Foto: Craig Holmes

“De ene was nog bezig, de volgende stond al klaar op de trap”

“Ik werd op een dag naar een fastfoodrestaurant gebracht, en daar gedwongen om seks te hebben met negen mannen na elkaar. Terwijl de ene bezig was, stond de volgende al klaar op de trap. Dan sluit je je gewoon af. De volgende dag ging ik naar school alsof er niets gebeurd was.”

Khan zou het meisje straffen als de mannen niet snel genoeg “afgehandeld” werden, terwijl hij buiten wachtte in zijn zwarte Mercedes. Met die horrornacht zou de man ongeveer 2.000 euro verdiend hebben: elke misbruiker betaalde 200 euro. Cynisch genoeg zou Khan zijn slachtoffers daarvan telkens wel 30 euro geven. Het meisje ontsnapte pas toen ze 18 was uit de klauwen van Khan, na een niet-geslaagde zelfmoordpoging.

Politieonderzoek

Uit het onderzoek naar de verkrachtingen blijkt nu dat de politie al in 1996 getipt werd over Khan. Een buurman: “Khan bood mijn broer seks met een minderjarige aan. Ik heb dat toen gemeld aan de politie, maar daar is niets mee gebeurd. Ze zeiden me dat ze hem niet konden vervolgen omdat ze nooit genoeg bewijs zouden kunnen verzamelen. Ik kreeg het gevoel dat ze me liever kwijt dan rijk waren.”

Een andere buurvrouw meldde aan de politie dat Khan, samen met een andere gekende kindermisbruiker, een 12-jarig meisje uit een opvangtehuis had ontvoerd voor zijn praktijken, en later bleek dat de man ook een 15-jarig meisje misbruikte met wie hij zelfs kinderen zou krijgen.

Eén van zijn slachtoffers stapte in 2013 zelf naar de politie, maar Khan werd nooit aangeklaagd. Sterker nog: in een lokale krant werd hij afgeschilderd als “een pilaar van de gemeenschap”. Khan stierf in 2015 op 61-jarige leeftijd zonder ooit voor het gerecht te hebben gestaan. Zijn zoon en neef, die geregeld deelnamen aan het misbruik, zitten wel in de cel.