Angstaanjagende beelden: modderstroom sleurt wagens mee na zware regenval in Brazilië

De Braziliaanse stad Belo Horizonte is deze week zwaar getroffen door overstromingen. Amateurbeelden die gemaakt werden door de lokale bevolking tonen hoe erg de ellende was in verschillende wijken van de stad. Als bij wonder vielen er door de extreme weersomstandigheden geen doden.

De angstaanjagende videobeelden werden onder meer door de lokale brandweer gedeeld op het internet. De beelden spreken voor zich: geen enkele wagen was veilig voor de sterke stroming die bijvoorbeeld in de wijk Prado, in het westen van de stad, ontstond. De voertuigen botsten onder meer tegen verschillende huizen en lieten een pad van vernieling achter. Ook stroomstoringen en aardverschuivingen bleven niet achterwege.

Doden vielen er niet, maar volgens lokale media is er wel sprake van zeker één zwaargewonde. Een 21-jarige vrouw werd samen met een tweede dame onder haar huis begraven nadat het gebouw door het noodweer instortte. De hulpdiensten konden beide personen redden, maar de jongedame moest met onderkoelingsverschijnselen overgebracht worden naar het ziekenhuis. Er zou ook sprake zijn van dwarslaesie, aangezien ze niet in staat was om haar benen te bewegen. Twee andere personen in de woning, een man en een tiener, konden op tijd ontsnappen aan de vallende brokstukken.