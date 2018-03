Belg scoort voor Sparta Rotterdam, maar Ajax wint zonder grote problemen

Op de 28e speeldag in de Nederlandse Eredivisie heeft Ajax zondag met ruime 2-5 cijfers de maat genomen van degradatiekandidaat Sparta Rotterdam. De ploeg van Dick Advocaat, met Ryan Sanusi in de basis, hield stand tot aan de rust, maar ging in de tweede helft kopje onder.

Sparta Rotterdam moest punten pakken om uit de gevarenzone te kruipen, maar dat was geen sinecure tegen de tweede in de stand, Ajax. De thuisploeg kon de openingstreffer maken, maar twee minuten later stonden de bordjes alweer gelijk via Klaas-Jan Huntelaar. Aan de rust stond het 1-1. Na de pauze werden de Rotterdammers overrompeld door een gretig Ajax. Goudhaantje Hakim Ziyech scoorde tweemaal, Justin Kluivert en de Deen Lasse Schöne brachten de score tot 1-5. In blessuretijd kon onze landgenoot Ryan Sanusi nog milderen tot 2-5. De troepen van Dick Advocaat flirten nog steeds met degradatie, met slechts twee punten voorsprong op de nieuwe laatste in de stand, FC Twente.

Roda JC, met Jannes Vansteenkiste (ex-Club Brugge) op het veld, won met het kleinste verschil op het veld van NAC Breda en gaf de rode lantaarn zo door aan Twente. Arno Verschueren maakte de match vol bij de thuisploeg en pakte in de 81e minuut een gele kaart. De bezoekers scoorden in de 37e minuut via Donis Avdijaj.