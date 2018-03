Vrouw bevangen door de rook en afgevoerd naar ziekenhuis na appartementsbrand

Zoutleeuw -

Bij een appartementsbrand in de Rijkwachtersstraat in Zoutleeuw raakte zondag omstreeks 13.30 uur een 50-jarige vrouw gewond. In haar appartement had een zetel vuur gevat. Het slachtoffer had de woning nog op eigen kracht kunnen verlaten en werd later voor zuurstofbeademing afgevoerd naar het ziekenhuis.