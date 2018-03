Thibaut Courtois staat niet in doel bij Chelsea en zit zelfs niet op de bank

Thibaut Courtois beleeft niet zijn meest gelukkige week bij Chelsea: eerst werd hij in de Champions League twee keer gepoort door een uitmuntende Lionel Messi, vervolgens raakte bekend dat hij de onderhandelingen over een nieuw contract in Londen opschort tot na dit seizoen en zondag stond hij in de kwartfinale van de FA Cup niet onder de lat tegen Leicester. De doelman zat zelfs niet in de selectie en kampt met een blessure.

Thibaut Courtois viel op training uit met een hamstringblessure en werd in doel vervangen door Willy Caballero. Caballero stond al heel het seizoen in deze bekercompetitie onder de lat maar Courtois zat nu zelfs niet op de bank. Voor Chelsea is de FA Cup nog de enige kans op een prijs dit seizoen.

Over de ernst van de blessure is momenteel nog niets geweten. De Rode Duivels spelen op 27 maart een oefenwedstrijd tegen Saoudi-Arabië, mogelijk krijgt Simon Mignolet nog eens zijn kans in een interland wat al van 27 januari geleden is. De tweede doelman van België is bij zijn club Liverpoolechter op de bank verzeild.