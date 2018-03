Barcelona al 29(!) wedstrijden ongeslagen, dankzij Messi

Barcelona won in eigen huis eenvoudig met 2-0 van Athletic Bilbao. Paco Alcácer en Lionel Messi zorgden voor de doelpunten. Barcelona verstevigt zijn leiderspositie in La Liga en is na 29 wedstrijden nog steeds ongeslagen. De ploeg is nog steeds in de running om de derde ongeslagen kampioen ooit van Spanje te worden.

Beide doelpunten vielen voor rust. Na negen minuten vonden de Catalanen een eerste keer de opening. Paco Alcácer was de afwerker van dienst na een assist van Jordi Alba. Lionel Messi scoorde in de dertigste minuut zijn 25ste competitietreffer. Barcelona kreeg nog wel meer kansen, maar kon die niet afwerken.

Op de eerste kans van Bilbao was het wachten tot de tweede helft. Maar Barcelona kwam nooit echt in de problemen en controleerde de wedstrijd rustig uit. Barcelona blijft zo met een ruime voorsprong aan de leiding in de Spaanse competitie.