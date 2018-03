Nic (14) raakt gewond bij ongeval, autobestuurder pleegt vluchtmisdrijf

Balen - De 14-jarige Nic Wouters uit Balen is lichtgewond geraakt bij een ongeval aan de Turnhoutsebaan. De autobestuurder pleegde nadien vluchtmisdrijf. Politiezone Balen-Dessel-Mol is op zoek naar getuigen, weet RTV zondag.

Het ongeval gebeurde woensdagmiddag al. Maar Nic doet nu pas zijn verhaal. Om even over 12 uur rijdt hij met de fiets van school naar huis. Op de Turnhoutsebaan in Balen gaat het mis. “Een auto heeft met zijn achteruitkijkspiegel tegen mijn fiets gereden, vervolgens ben ik mijn evenwicht verloren en ben ik gevallen”, zegt hij aan RTV.

De scholier raakt lichtgewond en blijft op het asfalt liggen. De autobestuurder verliet zijn auto maar deed niet echt veel moeite, zo bleek. “Hij heeft één papieren zakdoekje achtergelaten. Daarna is hij weggereden”, meldt Nic. “Ik weet enkel dat het een man was en een zwarte auto had met een lange snuit.”

De mama van Nic, Sylvia, deelde een oproep op Facebook om getuigen te vinden. De oproep werd ondertussen al meer dan 1.800 keer gedeeld. “Er zijn vooral veel mensen die erg vinden dat het gebeurd is, maar er zijn nog geen concrete pistes binnengekomen.”

Wie getuige is geweest van het ongeval, kan contact opnemen met de politiezone via het telefoonnummer 014/33.37.80.

De aanrijding met Nic is niet het eerste ongeval met vluchtmisdrijf dat dit weekend bekend raakte. In Lanaken, Limburg, werd zaterdagavond een jongeman aangereden toen hij met zijn vader terugkwam van de bekerwedstrijd van KRC Genk. De 24-jarige jongeman raakte zwaar gewond.