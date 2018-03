Exitpolls: Poetin herverkozen als Russisch president

Vladimir Poetin krijgt zoals verwacht een vierde ambtstermijn als Russisch president. Volgens eerste exitpolls behaalt hij 73,9 procent van de stemmen. De Russen daagden trouwens in groten getale op voor deze verkiezingen, een teleurstelling voor de pro-westerse kandidaat Navalny die opriep tot een boycot.

Volgens de eerste exitpolls van peilingbureau VTsJoeM kreeg Poetin 73,9 procent van de stemmen achter zijn naam, een andere exitpoll geeft Poetin 71,9 procent. Na telling van een kwart van de stemmen, voor het leeuwendeel uit het oosten van Rusland, waar het al maandagochtend is, stond Poetin op 72,78 procent. In 2012 won Poetin de stembusgang met 63,6 procent van de stemmen.

De kandidaat van de communistische partij, Pavel Groedinin, zou afklokken op 15,9 procent, op ruime afstand van Poetin dus. De nationalistische stokebrand Vladimir Zjirinovsky haalde net geen 7 procent. Ksenia Sobtsjak, die opkwam “tegen iedereen”, veroverde met 1,39 procent de vierde plaats. Grigori Javlinski, oprichter van de Jabloko-partij, blijft onder de 1 procent.

Foto: AFP

Om een tweede ronde te vermijden, moest een kandidaat meer dan 50 procent van de stemmen halen. Poetin mag zich dus opmaken voor een vierde ambtstermijn.

Hoge opkomst

De Russen trokken zondag in duidelijk hogere getale naar de stembus dan bij de vorige presidentsverkiezingen. Om 17.00 uur (plaatselijke tijd in Moskou) maakte de centrale kiescommissie gewag van een opkomst van meer dan 50 procent. Vier uur later sluiten de laatste kiesbureaus, in de enclave Kaliningrad. “In de meeste regio’s ligt de opkomst significant hoger dan in 2012”, stelde voorzitter Nikolaj Boelajev van de kiescommissie vast. Toen bracht 65 procent van de kiesgerechtigden zijn of haar stem uit.

De hoge opkomst is een teleurstelling voor Aleksandr Navalny, de pro-Westerse kandidaat die door een veroordeling wegens financieel gesjoemel niet aan de verkiezingen kon deelnemen. Navalny had zijn aanhangers gevraagd de stembusgang te boycotten. In de peilingen was de zelfverklaarde corruptiejager goed voor twee tot drie procent van de stemmen.

Foto: EPA-EFE

“Onregelmatigheden”

Poetin werd voor het eerst voor het Kremlin verkozen in 2000. Vier jaar later haalde hij opnieuw de zege. Daarna nam hij, omdat hij geen derde opeenvolgende termijn mocht aansnijden, vier jaar lang de honneurs waar al premier, met Dmitri Medvedev als president. Wanneer zijn vierde ambtstermijn is afgelopen, in 2024, mag Poetin dus opnieuw niet kandideren. Hij zal dat jaar 72 worden.

Volgens westerse persagentschappen werpen beschuldigingen van kiesfraude een schaduw over Poetins triomf. Het Westen en Rusland zijn de jongste jaren flink op weg, een nieuwe Koude-Oorlogstijd aan te snijden - al is die dit keer niet meer ideologisch. De centrale kiescommissie stelde zondagavond enkel kleine overtredingen te hebben vastgesteld, het door het Westen financieel gesteunde ngo Golos (Stem) zegt zowat 2.500 overtredingen te hebben gespot.

De presidentsverkiezing werd door meer dan 1.300 buitenlandse waarnemers gevolgd. Ongeveer de helft van hen deed dat in opdracht van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Die waarnemers zullen morgen/maandag hun bevindingen meedelen.