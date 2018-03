Hervorming zorgt ook voor verdeeldheid bij de clubs: “Voor veel jonge spelers is dit een ramp”

De hervorming in het jeugdvoetbal bij de elite – de U17 en U19 afschaffen en samensmelten tot één kern U18 – maakt niet alleen veel weggestuurde jeugdspelers ongelukkig. Ook bij de profclubs blijft het voer voor discussie. Club Brugge pleitte voor deze vorm van professionalisering, Standard en Anderlecht plaatsen er (grote) vraagtekens bij. “In dit systeem zouden Kums en Mertens het niet gehaald hebben.” Jürgen Geril

Hans Vanaken was als jonkie niet klaar voor PSV. Via de U19 van Lommel werkte hij zich toch weer op en nu bouwt hij aan een mooie carrière. Om maar te zeggen: voor sommige toppers was die U19 niet zo ...