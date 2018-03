Drastische hervorming bij elite in jeugdvoetbal: profclubs sturen 250 jeugdspelers weg

Alle profclubs moeten jeugdspelers tussen 16 en 20 jaar wegsturen. Bij Standard en Charleroi 30 à 40 man, bij Anderlecht en AA Gent zo’n 20 spelers. Minstens 250 in totaal bij alle 24 profclubs. Het gevolg van een hervorming bij het elitejeugdvoetbal. De U17 en U19 worden ­afgeschaft en samengesmolten tot de U18 om zo sneller kwalitatief sterkere kernen te hebben en onze jeugdwerking te professionaliseren. Al wekt de maatregel ook wrevel op.

Club Brugge was één van de voortrekkers. Het lobbyde voor een tweederdemeerderheid binnen de Pro League en liet de hervorming bij de jeugd van onze profclubs goedkeuren. Vanaf het seizoen 2018-2019 dus geen U17 en geen U19 meer. Die smelten samen tot één kern en nieuwe categorie: de U18.

Het idee erachter? De U19 werd vaak gezien als ballast. Grote talenten schoven meteen door naar de U21 en bij de U19 belandde de rest van wie de meerderheid later toch afvloeide. De jongens van de U19 speelden daarom een overbodige competitie. De hervorming werd nodig geacht om het kaf sneller van het koren te scheiden en zo sneller tot een kwalitatief sterkere jeugd te komen die meer kans heeft om door te breken bij de A-kern. Survival of the fittest.

Standard en Anderlecht tegen

Het gevolg is dat elke profclub nu af moet van een volledige jeugdkern. Volgens insiders gaat het om minstens 250 spelers, maar het kunnen er meer zijn. Neem 15 spelers bij 24 profclubs en je zit al aan 360 jonge voetballers. Velen moeten uitwijken naar de amateurteams of nog lager, maar creëren zo een watervalsysteem, want dan moeten daar weer jongeren weg.

Voorstanders beweren dat ­alles op termijn zichzelf zal ­regulariseren en dat de vertrekkers later toch geen toekomst hadden als profvoetballer, maar lang niet alle clubs zijn het daarmee eens. Zo vinden Standard en Anderlecht deze jeugdhervorming geen goeie zaak en daarmee staan ze recht tegenover Club Brugge.

Zij menen dat laatbloeiers zoals Dries Mertens en Sven Kums – die toch miljoenen opleverden – met dit systeem wellicht geen of minder kans hadden gehad om door te breken. Ze vinden het onterecht dat sommige tieners die soms al jaren bij de jeugdopleiding zitten nu moeten worden weggestuurd omdat ze nog niet matuur genoeg zijn. Ze vinden dat de kans om je te vergissen en laatrijpe toppers te laten gaan veel groter is geworden. De maatregel terugschroeven kan niet meer, maar het laatste woord is er nog niet over gezegd.

