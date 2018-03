“De mooiste actie van het weekend”: niets dan lof voor voetballer die afwezig is om leven van kankerpatiënt te redden

VVV-Venlo verloor zaterdag kansloos de topper tegen leider PSV met 3-0. Maar toch komt de allermooiste actie van het voorbije weekend van een spits van VVV, die bizar genoeg niet eens in actie kwam. Lennart Thy liet de topper immers aan zich voorbijgaan om mogelijk het leven te redden van een leukemie-patiënt. Het zorgde voor een ongeziene samenhorigheid in het Nederlands voetbal. “Het was de allermooiste actie van het weekend”, verwoordde analist en ex-voetballer Ronald de Boer het. “Het geeft aan dat voetbal af en toe bijzaak is. Opvallend ook voor een spits, waarvan je zou verwachten dat hij egoïstisch is. Maar dit is mooier dan welke overwinning ook.”

De 26-jarige Duitse aanvaller Lennart Thy wordt dit seizoen door Bundesliga-club Werder Bremen uitgeleend aan VVV, dat momenteel knap twaalfde staat in de Eredivisie met 33 punten uit 28 wedstrijden. Thy heeft zich ontpopt tot een van de sleutelspelers met zeven doelpunten en zes assists.

Zaterdag was hij echter bewust afwezig. Als speler van Werder stond Thy in 2011 namelijk DNA af om in de toekomst eventueel iemand met bloedkanker te kunnen helpen. Nu blijkt dat er een match is met een leukemiepatiënt, waarop Thy heeft besloten om mee te werken. Het gevolg is wel dat hij gedurende één week niet in actie kon komen voor VVV en waardoor hij dus de clash met PSV miste.

“Deze vorm van behandeling is bij succes genezend voor de patiënt met acute leukemie. VVV-Venlo heeft uiteraard ingestemd met het verzoek van Thy om medewerking te verlenen aan dit bijzondere traject. De kans op een DNA-match is bijzonder klein en zorgt voor een uitzonderlijke situatie. Lennart is de hele week afwezig en sluit volgende week weer aan bij de trainingen”, klinkt het op de site.